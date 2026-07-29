Shelly Aktie

Shelly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 13:21:40

Shelly bestätigt Übernahmegespräche seitens Schneider Electric

DOW JONES--Die Shelly Group hat einen Agenturbericht zu Übernahmegesprächen von Seiten des französischen Technologiekonzerns Schneider Electric bestätigt. Es liefen vorläufige Gespräche mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot, teilte der in Sofia beheimatete Anbieter von Smart-Home-Geräten mit. Es sei allerdings unklar, ob es tatsächlich zu einem Kaufangebot kommen werde und wenn ja, wann und zu welchen Bedingungen, so das im SDAX gelistete Unternehmen.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Schneider Electric mit seinen Beratern über ein Angebot von etwa 70 Euro je Shelly-Aktie verhandelt. Damit würde das Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet, heißt es in dem Agenturbericht, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt.

Die Aktie von Shelly notierte um 13:20 in Frankfurt bei 65,00 Euro und damit 11 Prozent im Plus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 07:22 ET (11:22 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shelly

mehr Nachrichten