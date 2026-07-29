Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
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29.07.2026 13:21:40
Shelly bestätigt Übernahmegespräche seitens Schneider Electric
DOW JONES--Die Shelly Group hat einen Agenturbericht zu Übernahmegesprächen von Seiten des französischen Technologiekonzerns Schneider Electric bestätigt. Es liefen vorläufige Gespräche mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot, teilte der in Sofia beheimatete Anbieter von Smart-Home-Geräten mit. Es sei allerdings unklar, ob es tatsächlich zu einem Kaufangebot kommen werde und wenn ja, wann und zu welchen Bedingungen, so das im SDAX gelistete Unternehmen.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Schneider Electric mit seinen Beratern über ein Angebot von etwa 70 Euro je Shelly-Aktie verhandelt. Damit würde das Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet, heißt es in dem Agenturbericht, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt.
Die Aktie von Shelly notierte um 13:20 in Frankfurt bei 65,00 Euro und damit 11 Prozent im Plus.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 07:22 ET (11:22 GMT)
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