Shelly: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shelly hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shelly ein EPS von 0,310 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shelly 33,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at