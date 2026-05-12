Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|Zahlen im Blick
|
12.05.2026 06:41:00
Shelly überrascht mit Gewinnwachstum - Aktie bleibt stabil
In den ersten drei Monaten legte die Bruttomarge von 53,8 auf 61,1 Prozent zu, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 0,9 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent zu. Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.
Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte. Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem Ebit von 47 bis 52 Millionen Euro.
Im nachbörslichen Geschäft führten die Neuigkeiten zunächst nicht zu spürbaren Kursbewegungen.
/he/nas
SOFIA (dpa-AFX)
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