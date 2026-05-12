Shelly Aktie

Shelly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen im Blick 12.05.2026 06:41:00

Shelly überrascht mit Gewinnwachstum - Aktie bleibt stabil

Shelly überrascht mit Gewinnwachstum - Aktie bleibt stabil

Shelly hat dank einer verbesserten Produktmischung und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr.

In den ersten drei Monaten legte die Bruttomarge von 53,8 auf 61,1 Prozent zu, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 0,9 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent zu. Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.

Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte. Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem Ebit von 47 bis 52 Millionen Euro.

Im nachbörslichen Geschäft führten die Neuigkeiten zunächst nicht zu spürbaren Kursbewegungen.

/he/nas

SOFIA (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SDAX-Rauswurf für Gerresheimer-Aktie - Shelly steigt auf
Shelly-Aktie gewinnt: Umsatzsprung im ersten Quartal
Shelly-Aktie schwächer: Gewinnmitnahmen drücken auf Kurs

Bildquelle: Shelly Group

Nachrichten zu Shelly

mehr Nachrichten

Analysen zu Shelly

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shelly 60,70 5,57% Shelly

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen beenden Handel knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen