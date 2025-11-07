Shemaroo Entertainment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shemaroo Entertainment präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,57 INR. Im Vorjahresquartal hatten -9,620 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,43 Milliarden INR.

