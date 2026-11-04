Shemaroo Entertainment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shemaroo Entertainment hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,59 INR. Im Vorjahresquartal waren -16,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shemaroo Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at