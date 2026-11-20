Shemen Industries gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,04 ILS. Ein Jahr zuvor waren -0,080 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shemen Industries im vergangenen Quartal 8,1 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shemen Industries 7,6 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at