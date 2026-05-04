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04.05.2026 06:31:29
Shenandoah Telecommunications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shenandoah Telecommunications hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shenandoah Telecommunications ein Ergebnis je Aktie von -0,190 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Shenandoah Telecommunications 92,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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