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29.10.2026 06:31:29
Shenandoah Telecommunications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shenandoah Telecommunications ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenandoah Telecommunications die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 93,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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