Shenandoah Telecommunications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shenandoah Telecommunications ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenandoah Telecommunications die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 93,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at