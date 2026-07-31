Shenandoah Telecommunications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenandoah Telecommunications stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shenandoah Telecommunications mit einem Umsatz von insgesamt 93,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at