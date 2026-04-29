Shenergy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shenergy präsentierte am 26.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,27 Prozent zurück. Hier wurden 7,10 Milliarden CNY gegenüber 7,34 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at