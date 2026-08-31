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31.08.2026 06:31:29
Shenergy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shenergy hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,90 Milliarden CNY – ein Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenergy 5,62 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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