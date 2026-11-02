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02.11.2026 06:31:29
Shenergy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shenergy stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,90 Prozent auf 7,82 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,97 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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