Sheng Siong Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sheng Siong Group hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 SGD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 402,6 Millionen SGD – das entspricht einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 361,7 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at