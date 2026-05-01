Sheng Siong Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sheng Siong Group hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,03 SGD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Sheng Siong Group mit 0,030 SGD je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 452,8 Millionen SGD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sheng Siong Group einen Umsatz von 403,0 Millionen SGD eingefahren.

Redaktion finanzen.at