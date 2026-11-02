Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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02.11.2026 03:28:32
Sheng Siong shares continue last week’s slide, fall over 9% to hit one-year low
The company says the competition in grocery retail could intensify in the coming yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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