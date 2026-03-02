02.03.2026 06:31:29

Shengyi Electronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shengyi Electronics A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 76,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,80 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,400 CNY je Aktie erzielt worden.

Shengyi Electronics A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,49 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,95 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 9,50 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen