Shengyi Electronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shengyi Electronics A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 76,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,80 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,400 CNY je Aktie erzielt worden.

Shengyi Electronics A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,49 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,95 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 9,50 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at