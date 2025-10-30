Shengyi Electronics A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shengyi Electronics A präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,71 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 3,06 Milliarden CNY gegenüber 1,21 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

