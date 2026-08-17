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17.08.2026 06:31:29
Shengyi Electronics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shengyi Electronics A lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,37 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,19 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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