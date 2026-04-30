Shengyi Electronics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shengyi Electronics A hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,54 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,41 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shengyi Electronics A einen Umsatz von 1,58 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at