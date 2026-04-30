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30.04.2026 06:31:29
Shengyi Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shengyi Technology hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Shengyi Technology mit einem Umsatz von insgesamt 8,14 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 45,09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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