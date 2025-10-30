Shengyi Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shengyi Technology lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shengyi Technology 7,93 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at