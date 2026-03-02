Shengyi Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shengyi Technology hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shengyi Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 7,82 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,64 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,431 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 7,99 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,39 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 28,43 Milliarden CNY – ein Plus von 39,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shengyi Technology 20,33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,43 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 28,01 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at