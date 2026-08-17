Shengyi Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shengyi Technology hat am 15.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shengyi Technology ein EPS von 0,350 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,88 Milliarden CNY – ein Plus von 53,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shengyi Technology 7,07 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at