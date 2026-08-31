Shenma Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shenma Industry hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,31 Prozent auf 3,29 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenma Industry 3,37 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at