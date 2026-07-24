Shentong Technology Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Shentong Technology Group A hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,130 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shentong Technology Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 408,5 Millionen CNY im Vergleich zu 473,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at