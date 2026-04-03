Shentong Technology Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shentong Technology Group A hat am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 582,5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 417,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,310 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,88 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shentong Technology Group A einen Umsatz von 1,38 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at