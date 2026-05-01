Shenwan Hongyuan Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenwan Hongyuan Group stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8,09 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,96 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at