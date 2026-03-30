Shenwan Hongyuan Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shenwan Hongyuan Group äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,07 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenwan Hongyuan Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 HKD in den Büchern gestanden.

Shenwan Hongyuan Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,38 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 62,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,03 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,410 HKD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 41,81 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shenwan Hongyuan Group einen Umsatz von 33,29 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at