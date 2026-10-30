Shenwan Hongyuan Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shenwan Hongyuan Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,54 Prozent auf 6,39 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Shenwan Hongyuan Group 10,39 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at