Shenyang Brilliance Automotive präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shenyang Brilliance Automotive lud am 11.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenyang Brilliance Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,24 Milliarden CNY im Vergleich zu 939,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shenyang Brilliance Automotive 0,290 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,35 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,54 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at