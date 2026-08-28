Shenyang Brilliance Automotive präsentierte Quartalsergebnisse

Shenyang Brilliance Automotive hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach 0,020 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,16 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at