Shenyang Fortune Precision Equipment A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shenyang Fortune Precision Equipment A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 820,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenyang Fortune Precision Equipment A 724,7 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CNY. Im Vorjahr waren 0,670 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,55 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,690 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 4,04 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

