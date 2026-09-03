Shenyang Fortune Precision Equipment A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenyang Fortune Precision Equipment A präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,27 Milliarden CNY gegenüber 961,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at