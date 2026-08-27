Shenyang Jinshan Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shenyang Jinshan Energy hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenyang Jinshan Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 715,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 839,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at