Shenyang Jinshan Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenyang Jinshan Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shenyang Jinshan Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 859,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at