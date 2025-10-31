Shenyang Jinshan Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenyang Jinshan Energy hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Shenyang Jinshan Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 966,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at