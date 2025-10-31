Shenyang Toly Bread mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenyang Toly Bread hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,44 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenyang Toly Bread 1,63 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at