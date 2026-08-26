Shenyang Toly Bread: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenyang Toly Bread äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,39 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenyang Toly Bread 1,39 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at