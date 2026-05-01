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01.05.2026 06:31:29
Shenyang Toly Bread stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shenyang Toly Bread präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenyang Toly Bread noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,64 Prozent auf 1,17 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenyang Toly Bread 1,20 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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