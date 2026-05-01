Shenzhen Bluetrum Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Bluetrum Technology A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 407,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Bluetrum Technology A 367,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at