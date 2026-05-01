|
01.05.2026 06:31:29
Shenzhen Bluetrum Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen Bluetrum Technology A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 407,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Bluetrum Technology A 367,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!