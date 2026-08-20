Shenzhen Bluetrum Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Bluetrum Technology A veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,74 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 498,3 Millionen CNY – ein Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Bluetrum Technology A 444,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at