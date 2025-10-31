Shenzhen Bluetrum Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenzhen Bluetrum Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,600 CNY je Aktie erzielt worden.

Shenzhen Bluetrum Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 489,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 457,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at