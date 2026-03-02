Shenzhen Bluetrum Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen Bluetrum Technology A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Bluetrum Technology A 0,780 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 540,0 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 5,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 571,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,75 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,50 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,99 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2,16 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at