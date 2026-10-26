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26.10.2026 06:31:29
Shenzhen Breo Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shenzhen Breo Technology A lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,45 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Breo Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 123,9 Millionen CNY im Vergleich zu 165,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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