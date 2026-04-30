Shenzhen China Bicycle Company B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shenzhen China Bicycle Company B gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde mit 0,01 HKD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 HKD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen China Bicycle Company B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 149,1 Millionen HKD im Vergleich zu 171,4 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at