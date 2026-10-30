Shenzhen China Bicycle Company B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen China Bicycle Company B hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 67,76 Prozent auf 90,8 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,6 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at