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23.04.2026 06:31:29
Shenzhen China Bicycle Company B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shenzhen China Bicycle Company B gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 46,58 Prozent auf 173,5 Millionen HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 324,9 Millionen HKD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,060 HKD beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,89 Prozent auf 797,60 Millionen HKD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 628,56 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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