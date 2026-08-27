Shenzhen China Bicycle Company B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shenzhen China Bicycle Company B ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen China Bicycle Company B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shenzhen China Bicycle Company B im vergangenen Quartal 193,7 Millionen HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen China Bicycle Company B 172,2 Millionen HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at