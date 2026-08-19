Shenzhen China Micro Semicon A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen China Micro Semicon A hat am 16.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 400,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 297,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at