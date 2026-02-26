26.02.2026 06:31:29

Shenzhen China Micro Semicon A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen China Micro Semicon A lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 349,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen China Micro Semicon A 262,2 Millionen CNY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,710 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen China Micro Semicon A 0,340 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,24 Prozent auf 1,12 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 910,54 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen