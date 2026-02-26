Shenzhen China Micro Semicon A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen China Micro Semicon A lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 349,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen China Micro Semicon A 262,2 Millionen CNY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,710 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen China Micro Semicon A 0,340 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,24 Prozent auf 1,12 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 910,54 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

